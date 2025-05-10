Trump, 12 Brifingle Krizlere Hazır Değil

KATILIMDA ÇARPICI DÜŞÜŞ

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde başlamış olan ikinci dönemindeki istihbarat brifinglerine katılımında dikkate değer bir azalma gösteriyor ve bu durum, ulusal güvenlik uzmanlarını alarma geçiriyor. Ocak-Mayıs 2025 döneminde sadece 12 kez başkanlık günlük özeti (PDB) brifingi alan Trump, ilk dönemindeki haftada iki brifing ortalamasından uzak bir tablo sergiliyor. Bu düşük katılım, istihbarat topluluğu ve eski yetkililer arasında, küresel krizlere ilişkin yeterince bilgi sahibi olmadığı ve ulusal güvenliğin tehlikede olduğu yönünde endişelere neden oluyor. Eleştirmenler, Trump’ın istihbarat uzmanlarının yeteneklerini yeterince değerli görmediğini ve bu durumun ulusal güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini savunuyor. Senatör Mark Warner, “Başkan Trump’ın istihbarat profesyonellerimizin uzmanlığını ve tehlikeli çalışmalarını yeterince değerli görmediği açıkça ortada” diyerek bu konudaki kaygılarını dile getiriyor.

SÖZLÜ ÖZETLERİN ETKİSİ

Trump’ın istihbarat brifinglerine yönelik yaklaşımı, yazılı belgeler yerine sözlü özetlere dayanıyor. İstihbarat yetkilileri, bu yaklaşımın karmaşık bilgilerin doğru anlaşılmasını engelleyebileceğini ve kritik bilgilerin gözden kaçmasına yol açabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, Trump yönetimi PDB’ye erişimi ciddi şekilde kısıtlayarak, bu belgeye erişim sağlayabilecek kişilerin sayısını azaltmış durumda. İstihbarat topluluğu, Trump’ın brifinglere katılımındaki bu düşüşün ulusal güvenlik açısından riskler barındırdığına dair uyarılarda bulunuyor. Eski bir CIA analisti, “80 milyar dolarlık bir istihbarat servisinin amacı, başkanı stratejik sürprizlerden haberdar etmektir” diyerek düzenli brifinglerin önemini vurguluyor.