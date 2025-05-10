Trump, 12 İstihbarat Brifingi Aldı!

ÜST DÜZEY İSTİHBARAT BRİFİNGLERİNE KATILIM AZALDI

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025 tarihindeki ikinci döneminde, istihbarat brifinglerine katılımda dikkate değer bir düşüş sergiliyor. Ocak-Mayıs 2025 dönemi arasında yalnızca 12 kez Başkanlık Günlük Özeti (PDB) brifingi alan Trump, önceki döneminin haftada iki brifing ortalamasından oldukça uzak bir tablo sunuyor. Bu düşük katılım, istihbarat uzmanları ve eski yetkililer arasında, küresel krizlere karşı yeterince bilgilendirilmediği ve ulusal güvenliğin tehlikeye girdiği konusunda büyük endişelere yol açıyor. Eleştirmenler, Trump’ın istihbarat profesyonellerinin bilgi ve uzmanlığını yeterince takdir etmediğini, bunun da ulusal güvenlikte potansiyel riskler doğurabileceğini belirtiyor.

BRİFİNG YAKLAŞIMI VE RİSKLER

Trump’ın istihbarat brifinglerine yaklaşımı, yazılı belgeler yerine sözlü özetlere dayanıyor. İstihbarat yetkilileri, bu tür bir yaklaşımın karmaşık bilgilerin yeterince anlaşılmasını zorlaştırabileceği ve kritik bilgilerin gözden kaçırılmasına yol açabileceğini vurguluyor. Bunun yanı sıra, Trump yönetimi, PDB’ye erişimi sıkı bir şekilde kısıtlayarak, bu belgeye erişebilen kişilerin sayısını önemli ölçüde azalttı. İstihbarat topluluğu, Trump’ın brifinglere katılımındaki bu düşüşün ulusal güvenlik açısından ciddi riskler oluşturabileceği konusunda sürekli uyarıyor. Eski bir CIA analisti, “80 milyar dolarlık bir istihbarat servisinin amacı, başkanı stratejik sürprizlerden haberdar etmektir” sözleriyle, düzenli brifinglerin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.