Trump, 1915 Olayları “Büyük Felaket” Dedi

Donald Trump, ABD’de yapılan seçimleri kazanarak Joe Biden’dan görevi devraldıktan sonra açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Beyaz Saray, Başkan Trump’ın 24 Nisan 1915 olaylarının 110’uncu yılıyla ilgili açıklamasını kamuoyuna duyurdu.

TRUMP’IN İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Trump’ın açıklamasında, Biden’ın kullandığı “soykırım” terimi yerine Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesini tercih etmesi dikkatleri üzerine çekti. “Bugün Meds Yeghern’i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz” şeklinde başlayan açıklamada, “Bugün, Ermeni halkının trajediler karşısındaki gücüne ve direncine tanıklık ediyoruz” sözlerine yer verildi. Ayrıca, “Aralarında madalyalı askerler, ünlü şovmenler, tanınmış mimarlar ve başarılı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda Ermeni, zengin kültürlerini kıyılarımıza taşıdığı ve ülkemize çok şey kattığı için şanslıyız” denildi.

ERMENİSTAN İLE ORTAKLIĞA ÖNEM VURGU

Açıklamada, Trump yönetiminin dini özgürlüklerin ve savunmasız azınlıkların korunmasına olan bağlılığının sürdüğü vurgulandı. “Ermenistan ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve bölgesel istikrarı korumayı dört gözle bekliyoruz” ifadesiyle birlikte, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına yönelik kararlılık dile getirildi.