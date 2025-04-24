Trump, 1915 Olayları İçin Açıklama Yaptı

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI GÜNDEMDE

ABD’de yapılan seçimleri kazanarak Joe Biden’dan görevi devralan Donald Trump, yaptığı açıklamalarla sürekli gündemde kalıyor. Son olarak Beyaz Saray, Başkan Trump’ın 24 Nisan 1915 olaylarının 110. yılına ilişkin ifadesini kamuoyuna duyurdu.

BÜYÜK FELAKET İFADESİ ÖNE ÇIKIYOR

Trump’ın açıklamasında Biden’ın kullandığı “soykırım” terimi yerine Ermenice “Büyük Felaket” anlamındaki “Meds Yeghern” ifadesini tercih etmesi dikkat çekti. “Bugün Meds Yeghern’i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden biri olan acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz” sözleriyle başlayan açıklamada, “Bugün, Ermeni halkının trajediler karşısındaki gücüne ve direncine tanıklık ediyoruz” denildi. Açıklamada ayrıca madalyalı askerler, ünlü şovmenler ve başarılı iş insanları gibi birçok Ermeni’nin zengin kültürlerini ülkeye taşıdığı vurgulandı.

ERMENİSTAN İLE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Trump yönetiminin dini özgürlüklerin ve savunmasız azınlıkların korunması konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Ermenistan ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve bölgesel istikrarı korumayı dört gözle bekliyoruz” ifadesi yer aldı.