Trump, 6 Günden Sonra Görüntülendi

SAĞLIK PROBLEMLERİ GÜNDEMDE

79 yaşında olan ABD Başkanı Donald Trump, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sıkça gündeme geliyor. Selefi Joe Biden’ın sağlık durumu üzerine eleştirileriyle tanınan Trump’ın elinde görülen yaralar ve ayağındaki şişliklerin ciddi bir sağlık sorununa işaret ettiği iddia ediliyor. Bu gelişmelerin akabinde Beyaz Saray, Trump’ın ‘Kronik venöz yetmezlik’ hastalığına sahip olduğunu ilk kez açıklamıştı.

RESMİ PROGRAM YOK, İLK GÖRÜNTÜ

Trump’ın sağlığı ile ilgili haberlerin dünya çapında daha fazla konuşulmasının ardından, 6 gündür herhangi bir resmi programı bulunmayan Trump, dün ABD basınına görüntü verdi. Çekilen fotoğrafta Trump’ın soluk benizli ve enerji kaybı yaşayan bir hali dikkat çekti.