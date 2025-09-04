“Trump’a Ulusal Muhafız Davası Açıldı”

WASHİNGTON YETKİLİLERİNDEN DAVA ADIMI

ABD’nin başkenti Washington’daki yetkililer, Başkan Donald Trump yönetimini “kamu güvenliği acil durumu” kapsamında kente Ulusal Muhafız konuşlandırmakla suçlayarak yasalara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle dava açtı. CNN’in haberine göre Washington Başsavcısı Brian Schwalb tarafından başlatılan davada, Trump, “yerel yönetimin isteği olmaksızın başkente asker göndererek ABD Anayasasını ve federal yasaları ihlal etmekle” itham ediliyor. Schwalb, fazla sayıda eyalet dışından gelen Ulusal Muhafızların “yetkileri dışında” sokaklarda devriye gezerken arama yaptığını belirtmiş. Bu durumun, şehrin özerk yapısına zarar verdiğini vurgulayan Schwalb, aynı zamanda muhafızların turizme ve dolayısıyla yerel ekonomiye de olumsuz etki yaptığını ifade etti. Dava dilekçesinde “Hiçbir Amerikan yargı bölgesi istemeden askeri işgale maruz bırakılmamalıdır” sözlerine yer verildi.

KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMUNUN İLANI

Başkent Washington’da “güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek” amacıyla 11 Ağustos’ta “kamu güvenliği acil durumu” ilan eden Trump, federal kontrol altında Washington polisini ve Ulusal Muhafızları kente getirme düşüncesini açıklamıştı. ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole’u Metropolitan Polis Departmanının “Acil Durum Polis Komiseri” olarak atamıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos’ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini duyurmuştu. Ayrıca Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız’ı bölgeye göndermeye karar vermişti.