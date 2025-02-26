Trump, AB İçin Yüzde 25 Tarife Planlıyor

BAŞKAN TRUMP’IN TARİFE AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray’da düzenlediği ilk kabine toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme yapan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını belirtti. Trump, bu ülkeler üzerinden ABD’ye gelen fentanil nedeniyle milyonlarca kişinin öldüğünü ifade ederek, “Tarifeler devam edecek, hepsi değil ama birçoğu” dedi. 2 Nisan’da Kanada ile Meksika’ya yönelik tarifelerin yanı sıra diğer tüm tarifelerin de yürürlüğe gireceğini aktardı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE YÖNELİK GÜMRÜK VERGİLERİ

Avrupa Birliği’ne ilişkin gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağı konusunda soru üzerine Trump, “Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak” dedi. Daha sonra, Avrupa Birliği’nin “ABD’yi mahvetmek için kurulduğunu” ifade eden Trump, “Ama şimdi ben başkanım” diyerek AB’nin misilleme yapma girişimlerinin başarılı olamayacağını kaydetti. Bu durumda artık o bölgeden ithalat yapmayacaklarını dile getirdi.

KAFA KARIŞIKLIĞINA NEDEN OLAN ZAMANLAMA

Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifeleri durdurmayacağı açıklaması ile bu tarifelerin 2 Nisan’da yürürlüğe gireceğini belirtmesi kafa karışıklığına neden oldu. 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getiren Trump, tarifelerin 4 Şubat’ta yürürlüğe gireceğini öngörmüştü. Ayrıca, tarifelerin yürürlüğe girmesinden bir gün önce, sınır güvenliklerinin artırılması şartıyla bu ülkelerle getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı. Trump, daha önce bazı sektörler için karşılıklı tarifeler ve gümrük vergileri için 2 Nisan tarihine işaret etti.