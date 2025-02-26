Trump: AB’ye Gümrük Vergisi Uygulama Kararı!

ABD BAŞKANINDAN TARİFELER AÇIKLAMASI

Beyaz Saray’da düzenlenen ilk kabine toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile Meksika’ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını dile getirirken, bu iki ülke üzerinden ABD’ye gelen fentanil nedeniyle milyonlarca kişinin hayata veda ettiğini savundu. Trump, “Tarifeler devam edecek, hepsi değil ama birçoğu” ifadelerini kullanarak, 2 Nisan’da Kanada ile Meksika’ya yönelik tarifelerin yanı sıra diğer tüm tarifelerin de yürürlüğe gireceğini aktardı.

AVRUPA BİRİLİĞİ’NİN DURUMU

Avrupa Birliği’ne yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağıyla ilgili bir soru üzerine Trump, “Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD’yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım” dedi. Trump, AB’nin misilleme yapmaya kalkışabileceğini, ancak bunun başarılı olamayacağını ve bu durumda artık Avrupa’dan ithalat yapmamayı tercih edeceklerini belirtti.

KAFALARI KARISTIRAN AÇIKLAMALAR

Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifeleri durdurmayacağı yönündeki açıklamaları ile bunların 2 Nisan’da yürürlüğe gireceğine dair beyanı, birçok kişide kafa karışıklığı meydana getirdi. Trump, 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı kararlaştırmış, tarifelerin 4 Şubat’ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Önceki gün tarifelerin yürürlüğe girmesinden bir gün önce, sınır güvenliklerini artırmaları şartıyla Kanada ve Meksika’ya uygulanan tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğu bildirilmişti. Trump, daha önce karşılıklı tarifeler ve belirli sektörler için gümrük vergileri uygulaması için 2 Nisan tarihini işaret etmişti.