Trump Almanya’dan Asker Çekmeyi Düşünüyor

ABD’NİN ALMANYA’DAKİ ASKERLERİ HAKKINDAKİ PLANLARI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Avrupa ilişkilerini olumsuz etkileyecek bir adım atarak Almanya’da bulunan yaklaşık 35 bin aktif askeri geri çekmeyi değerlendirmekte. İngiliz The Telegraph gazetesine göre, yönetime yakın kaynaklar, Avrupa’nın savunma kapasitesine daha fazla katkıda bulunması gerektiğine sık sık dikkat çeken Trump’ın, kıtanın “savaş için bastırıyor gibi görünmesinden” giderek daha çok hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri dışında toplamda yaklaşık 160 bin aktif personel konuşlanmış durumda ve bunun büyük bir kısmı Almanya’da bulunuyor. Beyaz Saray’a yakın bir kaynak, “Trump Avrupa’nın savaş için bastırıyor gibi görünmesine kızıyor” ifadelerini kullandı. ABD ulusal güvenlik sözcüsü Brian Hughes ise, “Belirli bir duyuru yakın olmamakla birlikte, ABD ordusu, çıkarlarımıza yönelik mevcut tehditleri en iyi şekilde ele almak için dünyanın dört bir yanındaki birliklerin yeniden konuşlandırılmasını her zaman değerlendirmektedir” şeklinde açıklama yaptı.

MACARİSTAN’A YENİ STRATEJİ

The Telegraph’ın elde ettiği bilgilere göre Trump, Almanya’daki birlikleri Rusya ile yakın bağları olan Macaristan’a kaydırmayı düşünmekte. Geçtiğimiz gün Brüksel’de gerçekleştirilen acil AB zirvesinde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, diğer birçok üye ülkenin imzaladığı Ukrayna’ya yönelik destek taahhüdünü veto etmişti. Orban, Rusya’nın müttefiki olarak, AB’nin Moskova’ya yönelik yaptırımlarına sık sık karşı çıkma eğilimi gösteriyor.

SAVUNMA HARCAMALARINA YENİ YAKLAŞIM

Trump’ın Avrupa’daki bazı ABD birliklerini, savunma harcamalarını artıran NATO ülkelerine odaklanacak şekilde yeniden konumlandırmayı düşündüğü belirtiliyor. Bu durum, yönetimin NATO angajmanını daha yüksek savunma harcaması yapan üye ülkelerin lehine yeniden şekillendirme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump, NATO üyesi ülkeleri mevcut yüzde 2’lik harcama hedefini gerçekleştiremedikleri için sürekli eleştiriyor ve bunun ABD’ye adil olmayan bir yük getirdiğini savunuyor.