Dünya

Trump: Anlaşma Yakında İmzalanabilir

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TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında Ukrayna’nın kritik mineralleriyle ilgili bir gelir paylaşım anlaşmasının yakın zamanda imzalanmasını beklediklerini açıkladı. Kabine üyeleriyle düzenlediği toplantıda gazetecilere konuşan Trump, ABD’nin Ukrayna ile Amerikalı firmaların Ukrayna’daki enerji santrallerine sahip olma olasılığına ilişkin de görüşmeler yaptıklarını belirtti.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER

ABD heyeti, pazar günü Ukraynalı yetkililerle bir araya gelirken, bugün de Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde Rus yetkililerle bir araya geldi. Heyetler arası görüşmeler, Karadeniz’de ateşkes sağlanmasına odaklanmış olsa da Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaşı durdurmaya çalışırken başka konuların da gündeme geldiğini vurguladı: “Şu anda toprak meselelerini konuşuyoruz. Sınır hatlarını konuşuyoruz. Enerji ve enerji santrallerinin mülkiyetini konuşuyoruz. Bazı kişiler, ABD’nin enerji santrallerine sahip olması gerektiğini söylüyor… çünkü bu alanda uzmanlığa sahibiz.”

ZELENSKİ İLE TARTIŞMA

Geçmişte, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray’da bir araya gelmişti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Zelenski, imzalanması beklenen nadir metaller anlaşmasını imzalamadan Beyaz Saray’dan ayrılmıştı. Bu durum dünya gündeminde geniş yankı bulmuş, Avrupa liderleri Zelenski’ye destek mesajları göndermişti. Ardından, Zelenski ve diğer Ukraynalı yetkililer, ABD ile anlaşma sağlama konusunda isteklerini tekrarlamıştı.

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