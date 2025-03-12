Trump: Ateşkes Kararı Rusya’ya Bağlı

TRUMP’IN GÖRÜŞMELERİ VE ATEŞKES AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin’i Beyaz Saray’da kabul etti. Basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirirken, Cidde’de dün ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan ve Ukrayna’nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığı görüşmelerin başarılı geçtiğini vurguladı. Trump, “Dün büyük bir başarı elde ettik. Eğer yürürlüğe girerse tam bir ateşkes sağlayacağız. Bu iş artık Rusya’ya kalmış durumda.” ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE İYİ İLİŞKİLER VURGUSU

Bazı Amerikalı yetkililerin görüşmeler için Moskova’ya gittiğini belirten Trump, “Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya’dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur.” dedi. Ateşkes anlaşmasını Moskova’ya kabul ettirmek için nasıl baskı yapacağı yönündeki bir soruya ise Trump, böyle bir duruma gerek kalmasını ummadığını ifade etti. “Umarım buna gerek kalmaz. Evet, finansal anlamda hoş olmayan şeyler yapabilirsiniz. Finansal olarak bir şeyler yapabilirim. Bu Rusya için çok kötü olur. Bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum.” diye ekledi.

UKRAYNA İLE YENİ GÖRÜŞMELER VE ZELENSKIY’IN DAVETİ

Trump, ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeler hakkında, “Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yeniden Beyaz Saray’a davet edilip edilmeyeceği” sorusuna “Evet, kesinlikle.” yanıtını verdi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE YÖNELİK ELEŞTİRLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes hakkındaki görüşmelerini bu hafta gerçekleştireceğini belirten Trump, “Tango yapmak için iki kişi gerekir.” şeklinde bir ekleme yaptı. Öte yandan, Avrupa Birliği’nin ABD’ye uzun yıllar “kötü davrandığı” iddialarını tekrar eden Trump, AB’den ABD’ye uygulanan “haksız ticari muamelenin” kendi başkanlığı döneminde sona ereceğini vurguladı. AB’nin Amerika’ya uyguladığı gümrük tarifelerinin aynısını onlara uygulayacaklarını belirten Trump, AB’nin ABD’den faydalanmak amacıyla kurulduğu yönündeki düşüncesini yineledi.

GAZZE KONUSUNDA BARIŞ VURGUSU

Gazze konusundaki bir soruya ise “Biz barışı pekiştirmek istiyoruz. Bu bizim temeli prensibimiz. Rehinelerin serbest bırakılmasına gerçekten ihtiyacımız var. Hem de hepsinin. Sonra da ateşkese ihtiyacımız var, bunu pekiştirmeliyiz. Gazze’ye insani yardımın artmasına ihtiyacımız var.” yanıtını verdi. Trump, “Peki ya Başkan Trump’ın Filistinlileri Gazze’den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz?” sorusuna da “Kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor.” cevabıyla karşılık verdi.