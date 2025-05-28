Dünya

Trump, Barrack’ı Suriye Temsilcisi Atadı

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TOM BARRACK’IN ATAMASIYLA BÖLGESEL İSTİKRAR HEDEFİ

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Tom Barrack, Suriye ile çalışmanın Orta Doğu’da barışı sağlama, ilişkileri geliştirme ve radikalizmi durdurma konusunda büyük potansiyeli olduğunu anlıyor,” dedi. Barrack’ın bölgedeki hassas dengeleri ve fırsatları anlama yeteneğine güvendiğini vurgulayan Trump, bu atamanın bölgedeki istikrar için kritik bir adım olduğunu ifade etti.

Barrack’ın Suriye Temsilcisi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, “Birlikte ABD’yi ve dünyayı daha güvenli bir yer yapacağız,” şekline konuştu. Bu açıklama, Trump’ın Orta Doğu politikalarında yeni bir sayfa açma arzusunu gösterirken, Barrack’ın bölgedeki deneyimleri ve ilişkileri, bu süreçte önemli bir rol oynayacak. Bu atama, Türkiye-Suriye ilişkileri ve bölgedeki genel siyasi dinamikler açısından yakından takip ediliyor. Barrack’ın görev süresince atacağı adımların ve bu adımların bölgeye yansımasının nasıl olacağı merakla bekleniyor.

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