Trump, Beyaz Saray’da Macron’u Küçük Düşürdü İddiası

TRUMP’IN MACRON’U KÜÇÜMSEYEN DAVRANIŞI

İngiliz tabloid gazetesi Daily Express, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da misafir ettiği Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’u küçük düşürdüğünü bildiriyor. Beyaz Saray’ın Oval Ofisinde gerçekleşen G7 Zirvesi’ne video konferans ile katılan Trump ve Macron’un buluşmasında, Trump’ın Macron’u çalışma masasının kenarında duran bir sandalyeye oturtması, Batı medyasının dikkatini çekiyor. Daily Express’da yer alan habere göre, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün G7 liderlerinin canlı video konferansı sırasında aşağılayıcı sahnelere konu oldu.”

BASIN GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Haberde, Macron’un Trump’ın Oval Ofisi’ndeki çalışma masasının yanındaki sandalyeye oturması teklifinin yapıldığı ve bu durumdan rahatsız olduğu vurgulanıyor. Trump, masanın ortasında büyük ve rahat görünen deri bir sandalyede otururken, ABD medyası da Trump’ın Macron’u karşılamak için dışarı çıkmadığına dair bir video yayınladı. Bu videoda, Macron’un arabadan inmekte tek başına binaya girdiği ve şoförün birkaç kez korna çaldığı görüntüler dikkat çekiyor.

BASINA AÇIK GÖRÜŞMELERDEKİ TANSİYON

Ayrıca, Macron’un Trump ile Beyaz Saray’daki ikili görüşme sırasında elini Trump’ın dizine koyması ve Trump’ın bu girişimi durdurması da basın tarafından ele alındı. Macron, Trump’ı Ukrayna görüşmelerinde Avrupa Birliği’ni de dahil etmeye ikna etmek için 24 Şubat Pazartesi günü ABD’ye geldi. Benzer hedeflere sahip olan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da bu hafta içinde Washington’a yapacağı ziyaret bekleniyor.