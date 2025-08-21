Trump, Biden’ı Sert Şekilde Eleştirdi

TRUMP’IN BİDEN ELEŞTİRİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı güncel açıklamalarda, selefi Joe Biden’a sert eleştiriler yöneltti. Truth Social platformu üzerinden bir paylaşım yapan Trump, Biden yönetiminin Ukrayna’ya yalnızca savunma hakkı tanıdığını belirtti ve bu yaklaşımın savaşın seyrini olumsuz etkilediğini savundu.

FUTBOL BENZETMESİ

Trump, durumu futbol örneğiyle açıkladı: “Harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takımın kazanma şansı yoktur.” Bu benzetmeyle, Ukrayna’nın karşı saldırı hakkının sınırlandırılmasının stratejik bir hata olduğunu öne sürdü. Ayrıca, kendi başkanlığı döneminde böyle bir savaşın asla başlamayacağını iddia ederek, “Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı. Sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

DİPLOMATİK GEÇMİŞE GÖNDERME

Trump, Vladimir Putin ile olan bir fotoğrafını, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın Sovyet lider Nikita Kruşçev ile olan tarihi görüntüsüyle yan yana paylaşarak, diplomatik geçmişe bir atıfta bulundu.