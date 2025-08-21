Trump, Biden’ı Sert Şekilde Eleştiriyor

TRUMP’TAN BIDEN’A SERT ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı güncel açıklamada, selefi Joe Biden’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Truth Social platformu üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren Trump, Biden yönetiminin Ukrayna’ya yalnızca savunma hakkı verdiğini ve bu yaklaşımın savaşın seyrini olumsuz etkilediğini söyledi.

FUTBOL BENZETMESİ İLE AÇIKLAMA

Trump, durumu bir futbol örneği ile açıkladı: “Harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takımın kazanma şansı yoktur.” Bu benzetmeyle, Ukrayna’nın karşı saldırı hakkının kısıtlanmasını stratejik bir hata olarak gördüğünü vurguladı. Kendi başkanlığı döneminde bu savaşın yaşanmayacağını öne süren Trump, “Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı. Sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor” şeklinde ifadeler kullandı.

DİPLOMATİK GEÇMİŞE GÖNDERME

Trump, Vladimir Putin ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın Sovyet lideri Nikita Kruşçev ile olan tarihi karesiyle bir arada paylaşarak, diplomatik geçmişe dikkat çekti. Bu paylaşım, Trump’ın geçmişteki diplomatik ilişkileri anımsatma çabasını gözler önüne serdi.