Trump, Biden’ın Çöp Yorumuna Cevap Verdi

TRUMP’IN ÇÖP KAMYONUNA BİNMESİ

ABD Devlet Başkanlık seçimlerine yaklaşırken Cumhuriyetçi aday Donald Trump, President Joe Biden’ın Trump destekçilerine ‘çöp’ ifadesini kullanmasının ardından dikkat çekici bir hareket yaptı. Eski Başkan Trump, Biden’ın bir gün önce yaptığı açıklamada, “Trump’ın destekçilerinin çöp olduğunu” ima ettiğini belirtmek amacıyla, adını taşıyan çöp kamyonuna bindi. Boeing 757 uçağının merdivenlerinden inen Trump, üstünde turuncu renkli güvenlik yeleğiyle çöp kamyonuna yöneldi. Trump, “Çöp kamyonumu nasıl buldun? Bu Kamala ve Joe Biden’ın anısına” şeklinde konuştu.

HAFTA SONU GÜNDEME GELEN TEPKİLER

Hafta sonu yapılan Trump mitinginde, Tony Hinchcliffe’in Porto Rikolularla ilgili yaptığı bir yorum geniş bir tepki toplamıştı. Çöp kamyonunun içinden açıklama yapan Trump, ilgili şahıs hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve sadece bir açıklama yaptığını duyduğunu, ancak bu yorumun şahsın kendi görüşlerini yansıtmadığını ifade etti. Trump, “Porto Riko’yu seviyorum ve Porto Riko da beni seviyor” dedi.

BİDEN’IN TEPKİSİ VE AÇIKLAMALAR

Hafta sonu yapılan mitingde Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçilerin yanı sıra bir komedyenin Porto Riko’yu ‘yüzen bir çöp adası’ olarak aşağılaması büyük tepkiye yol açmıştı. Bunun üzerine, Çarşamba günü Biden, “Ortada gördüğüm tek çöp onun destekçileri” ifadelerini kullanmıştı. Biden, Trump destekçilerinden gelen tepkiler üzerine açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş, Beyaz Saray’dan gelen açıklamalarda, Biden’ın bu yorumuyla aslında mitingdeki komedyeni kastettiği savunuldu.

2024 ABD SEÇİM TARİHİ

2024 ABD Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024’te gerçekleşecek. Bu seçimler, büyük tartışmalara sahne olacağı ve adaylar arasındaki gerilimin hızla artacağı öngörülüyor. Seçimlerin Demokrat adayının Kamala Harris, Cumhuriyetçi adayının ise Donald Trump olması bekleniyor.