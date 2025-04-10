Trump: ‘Çin İle Anlaşmayı İstiyoruz’

TRUMP’IN ÇİN İLE TİCARET POLİTİKASI

Trump, ABD’nin uzun bir süre boyunca Çin’e karşı ciddi bir ticaret açığı verdiğini ve bu durumun artık sürdürülemez bir noktaya ulaştığını savunuyor. “Uzun süre boyunca ülkemizden çok faydalandılar, şimdi masayı yeniden kuruyoruz ve eminim ki anlaşabileceğiz” diyerek ABD’nin yeni bir yaklaşıma gittiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşme olasılığı hakkında net bir cevap vermedi ama “Şi’ye büyük saygı duyuyorum. Kendisi uzun zamandır dostum. Her iki ülke için de iyi olacak bir şey üzerinde çalışacağımıza inanıyorum” şeklinde olumlu bir mesaj iletti.

ANLAŞMALARDA STRATEJİK HAREKETLER

Trump, misilleme yapmayan ülkelerle gümrük anlaşmaları yapma konusunda oldukça yaklaşmış olduklarını belirtti ve bu yöndeki görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. “Ancak hoşumuza giden anlaşmalar yapmak zorundayız, kötü bir anlaşma istemeyiz” diyerek ABD’nin çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını vurguladı. Avrupa Birliği’ni (AB) bir blok olarak değerlendiren Trump, “Bize sert davrandılar ama akıllıydılar. Misilleme yapmaya hazırdılar, fakat Çin’e yaptıklarımızı görünce geri adım attılar” şeklinde açıklamalarda bulundu.

RUSYA-UKRAYNA SORUNU VE PANAMA KANALI

Donald Trump, toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinerek, çatışmaların sona ermesi için çalıştıklarını belirtti. “Bu savaşı durdurmak istiyoruz. Haftada 2 bin 500’den fazla genç insan ölüyor. Rus ve Ukraynalı, Amerikalı değil ama insan. İlerleme kaydediyoruz” diyerek insani yönü ön plana çıkardı. Ayrıca, Panama Kanalı’nı geri almak ve bölgedeki kontrolü sağlamak amacıyla ülkeye asker gönderildiğini açıklayan Trump, “Panama’ya çok sayıda asker gönderdik, şu anda orası iyi şekilde kontrol altında” ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, “Panama Kanalı’nı geri alıyoruz. Çin’in bölgedeki etkisi fazla, Panama da bunu istemiyor” diyerek iki yeni anlaşma ile askeri varlığın artırıldığını ekledi.