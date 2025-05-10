Trump, Çin’le Anlaşma Yapılmalı Dedi

ABD BAŞKANI TRUMP’IN TİCARET GÖRÜŞMELERİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre’de yapılacak ticaret görüşmeleri öncesinde Oval Ofis’te bir imza töreninde konuştu. Trump, “Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız” dedi. Bu görüşmeler, Trump’ın Çin’e uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisi sonrasında iki ülkenin gerçekleştirdiği ilk yüz yüze iletişim olacak.

İSVİÇRE GÖRÜŞMELERİNDE BESSENT’İN ROLÜ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çinli temsilcilerle İsviçre’de buluşacak. Çin heyetine, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Trump, Bessent’in bir anlaşma olmadan geri dönmesi durumunda hayal kırıklığı yaşamayacağını belirterek, “Hayır, hiç de değil” şeklinde yanıt verdi.

TRUMP’TAN ÇİN’E MESAJ: ESKİ GÜNLER GERİDE KALDI

Trump, ABD’nin geçen yıl Çin’e 1 trilyon dolar ticaret açığı verdiğini hatırlatarak mevcut politikalarla bu açığın önüne geçtiklerini ifade etti. “Ben sadece Çin’in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin’e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz” dedi. Trump, geçmişteki ticaret uygulamalarına dönüşe izin vermeyeceğini vurguladı.

TİCARET SAVAŞININ GÖLGESİNDE GÖRÜŞMELER

İsviçre’deki görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025’te aldığı Çin mallarına yapılan yüzde 145 gümrük vergisi kararının ardından gerçekleşiyor. Çin, bu duruma yüzde 125’lik gümrük vergisiyle karşılık verdi. Görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret savaşını yumuşatma potansiyeli taşıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmaya devam etmesi” durumunda “sonuna kadar mücadele edeceklerini” açıklamıştı.