Trump, Çin Ürünlerine Vergiyi Artırdı

ABD GÜMRÜK VERGİSİ ARTMAKTADIR

Beyaz Saray yetkilisi CNBC’ye yaptığı açıklamada, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan ABD gümrük vergisinin yüzde 145’e ulaştığını doğruluyor. Başkan Donald Trump’ın yakın zamanda yayımladığı başkanlık kararnamesi ise, Pekin’e uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 84’ten yüzde 125’e çıkarmıştı.

AYRINTILAR GELECEKTİR

Gelişmelerin ayrıntıları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bu durum, özellikle ticaret ilişkileri açısından önemli bir değişimi temsil ediyor. Gümrük vergisindeki bu artış, Çin ile olan ekonomik ilişkilerin seyrini etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.