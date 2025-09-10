Trump Destekçisi Charlie Kirk Saldırıya Uğradı

İÇİNDEKİLERDE ŞOK EDİCİ SALDIRI

ABD’de, Donald Trump destekçisi olan muhafazakar yorumcu ve siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte silahlı saldırıya uğradı. Kirk, saldırının ardından hastaneye kaldırıldı fakat burada hayatını kaybetti. Trump, Kirk’in vefatını duyurdu. Utah Valley Üniversitesi polisinden Christine Nelson, etkinlik sonrası insanlara güvenli bir yer bulmalarını önerdi. Trump, Truth Social sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak herkesin Kirk için dua etmesini istedi. Eski başkan Joe Biden’ın yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Kamala Harris de “Siyasi şiddetin ABD’de yeri yoktur” şeklinde bir yorumda bulundu.

SALDIRIYI GÖREN TANIKLAR

Olay yerinde yaklaşık 20 metre mesafede bulunan Justin Hickens, NBC News’e verdiği demeçte Kirk’ün vurulma anını aktardı. Hickens, “Yüksek sesli bir silah sesi duyduk, Charlie’den çok fazla kan akıyor, vücudu geriye savrulup gevşiyor ve herkes yere düşüyordu” ifadesini kullandı. Birkaç saniye sonra, insanlar barikatları devirerek kaçmaya başladılar. Hickens, artık silah seslerinin kesilmesiyle güvende hissettiğini belirtti ve arkasını döndüğünde yaşlı bir adamın polisler tarafından gözaltına alındığını gördüğünü anlattı.

DOĞRU KİŞİ GÖZALTINA ALINMADI

Hickens, etkinliğe metal dedektörlerinin yer almadığını, fakat Kirk tarafından bazı güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etti. New York Times gazetesi, saldırıya ilişkin gözaltına alınan kişinin gerçekten tetikçi olmadığını bildirdi.

KİMDİR CHARLIE KIRK?

Charlie Kirk, 31 yaşında, iki çocuk babası olan bir muhafazakar aktivisttir. Okul kampüslerinde muhafazakar gençleri örgütleyen Turning Point USA adlı sivil toplum kuruluşunun kurulmasında önemli rol oynamıştır. Trump’ın tanınmış destekçilerinden biri olan Kirk, Trump’a suikast girişiminden birkaç gün sonra 2024 başkanlık kongresinde konuşma yapmıştı. Trump, Kirk için sürekli olumlu yorumlarda bulunmuş, geçen yılki seçim kampanyası sırasında da onu övmüştü. Ocak ayında, Washington’da düzenlenen bir mitingde Trump, “Charlie Kirk burada. Charlie’ye teşekkür etmek istiyorum. Charlie harika birisi. Yani, bu adam.” sözleriyle Kirk’ü takdir etti. Ayrıca, 22 Aralık 2024’teki bir Las Vegas mitinginde Kirk’ü “inanılmaz” şekilde nitelendirip “o özel bir yetenek ve mücadele ediyor” dedi. Geçen Haziran ayında, Phoenix’teki Turning Point Action toplantısında da “Özel bir kişi olan Charlie Kirk’e muazzam liderliği için teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.