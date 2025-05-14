Dünya

Trump: Dostça Olmayan Yol Şiddet İçeriyor

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TRUMP’IN KATAR’DA YAPTIĞI KONUŞMA

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen resmi akşam yemeğinde önemli mesajlar verdi. Trump, İran ile ABD arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere dikkat çekerek, İranlı liderlerin hızla harekete geçmesi gerektiğini belirtti. “Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum” diyen Trump, iki farklı yolun mevcut olduğunu ifade etti.

İRAN’LA MÜZAKERELERDEKİ YAKLAŞIMLARI

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’ye sürece verdiği destek için teşekkür eden Trump, İran’la yürütülen müzakerelerde iki seçeneğin olduğunu açıkladı. “Dostça olmayan yol şiddet içeriyor ve ben bunu istemiyorum. Bu en başından bu yana belli. Ama İran’ın da harekete geçmesi gerekiyor” sözleriyle, İran’ın nükleer silah sahibi olmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

DİPLOMATİK YOLUN ÖNEMİ

Trump, Al Sani’ye hitaben, “İran konusunda bana yardım edebileceğinizi umuyorum, çünkü bu tehlikeli bir durum ve biz doğru olanı yapmak istiyoruz” dedi. Ayrıca, İran’ın Katar’dan gelen desteği anlamasını beklediğini dile getirerek, birçok kişinin istediği daha sert bir yol yerine diplomatik çözümü tercih ettiğini belirtti.

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