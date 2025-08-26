Trump, Fed Üyesi Cook’u Görevden Aldı

TRUMP’IN MEKTUBU VE GÖREVDEN ALMA İDDİALARI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’a yazdığı mektubu paylaştı. Mektubunda, Fed yasasının kendisine tanıdığı yetkilere atıfta bulunarak, “Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız” sözlerini kullandı. Trump, ilgili yasanın kendisine takdir yetkisi tanıdığını belirterek, Cook’un görevden alınması için gerekli sebepler bulunduğunu ifade etti.

İDDİALARI GÜÇLENDİREN BELGELER

Trump, Cook’un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış bilgi vermiş olabileceğine dair iddialar ortaya koydu. Cook’un iki hafta arayla, iki ayrı mülk için birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt sunduğunu aktaran Trump, “İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız” değerlendirmesinde bulundu.

DÜRÜSTLÜK VURGUSU

Fed’in faiz oranlarını belirleme, rezerv ve üye bankaları düzenleme gibi kritik sorumluluklara sahip olduğuna dikkat çeken Trump, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed’i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne güvenebilmesi gerektiğini vurguladı. Trump, “Finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında, onlar ve ben sizin dürüstlüğünüze bu tür bir güven duymuyoruz” ifadelerini kullandı.

ISTİFA ÇAĞRISI VE CEVAP

Trump, geçen hafta sosyal medya hesabında Bloomberg’in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında bir soruşturma açmasını talep ettiğini belirterek, “Cook hemen istifa etmelidir” ifadesini paylaştı. Pulte’nin iddiaları ve Trump’ın çağrısının ardından Cook, Pulte’nin kendisini Fed’e katılmadan 4 yıl önceki bir mortgage başvurusu nedeniyle soruşturması için talepte bulunduğunu savunarak, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” açıklamasını yaptı.