Trump: Filistinliler Mısır Ve Ürdün’e Yerleşebilir

TRUMP’IN FILISTINLI MÜLTECİLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağı Air Force One’da Filistinli mülteciler hakkında görüşlerde bulundu. Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir telefon görüşmesi yaparak bilgi veren Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini belirtti. Trump, Filistinli mültecilere dair “Mısır’ın insanları almasını isterim. Yaklaşık bir buçuk milyon kişiden söz ediyorsunuz ve orayı tamamen temizleyip ‘Bitti’ demeliyiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GÜNCEL DURUMUN YANSIMASI

Trump, Filistinli mültecilerin yerleştirilmesi konusunda Kral Abdullah’a şunları söyledi: “Daha çok (mülteciyi) almanızı isterim çünkü tüm Gazze Şeridi’ne bakıyorum. Darmadağın durumda. Gerçekten darmadağın.” Bölgedeki sorunların uzun yıllardır devam ettiğini kaydeden Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesinin “geçici ya da uzun vadeli olabileceğini” ifade etti.

YIKIM VE İNSANİ SORUMLULUK

Trump, bölgedeki yıkım durumuna dikkat çekerek, “Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim.” dedi.

SAVAŞIN TANIMI VE GAZZE’NİN GELECEĞİ

Oval Ofis’te imza töreninde gerçekleşen konuşmasında Trump, Gazze’de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını belirterek, “Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı.” diye vurguladı. Gazze’nin yeniden inşasıyla ilgili olarak da, “Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir.” ifadeleri ile bölgenin potansiyeline dikkat çekti.