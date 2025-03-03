Trump: Göçmenler Asıl Tehlike, Putin Değil

TRUMP’TAN ALIŞILMADIK YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, dış politikada Rusya’nın kayırıldığına dair eleştirilere alışılmadık bir yanıt verdi. “Vladimir Putin’den korkacağınıza, sınırlarımızdan giren göçmenlere bakın!” dedi. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı çarpıcı paylaşımda, Rusya liderinin yerine düzensiz göçmenlerin “katil, uyuşturucu satıcısı ve akıl hastası” olduğunu iddia ederek asıl tehlikenin burada yattığını savundu.

GÖÇMENLER ÜLKEMİZİ MAHVEDİYOR

Trump, “Putin hakkında endişelenmeyi bırakın,” diyerek takipçilerine seslendi ve ekledi: “Asıl zamanınızı, tecavüz çeteleri, uyuşturucu baronları, katiller ve akıl hastanelerinden kaçanların ülkemize sızmasına ayırın!” sözleriyle dikkat çekti. Aşırı sağın yükseldiği Fransa, Almanya gibi ülkelerdeki göçmen politikalarına atıfta bulunarak “ABD’yi kaybetmeyin” mesajı veren Trump, göçmen karşıtı söylemle muhafazakar tabanını mobilize etmeyi hedefliyor.

TRUMP’IN POLİTİKASI VE SEÇİM KAMPANYALARI

Göçmenleri günah keçisi ilan ederek dikkati iç politikadaki sorunlardan uzaklaştırdığı eleştirilerine maruz kalan Trump, seçim kampanyalarında sıkça Meksika sınırından giren düzensiz göçmenleri hedef alıyor. Bu bir siyasi hamle mi? Eğer öyleyse, ABD’nin göç politikalarını ve güvenlik algısını nasıl şekillendirecek? Trump’ın göçmen düşmanlığını neden körüklediği, önümüzdeki günlerde siyasi gündemi ısıtacak gibi görünüyor.