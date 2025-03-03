Trump: Göçmenler Asıl Tehlike, Putin Değil!

TRUMP’IN ALIŞILMADIK CEVABI

ABD Başkanı Donald Trump, dış politikada Rusya’yı kayırdığına dair gelen eleştirilere farklı bir yaklaşım sergiledi. “Vladimir Putin’den korkacağınıza, sınırlarımızdan giren göçmenlere bakın!” şeklinde bir açıklama yaptı. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Rusya lideri yerine düzensiz göçmenlerin “katil, uyuşturucu satıcısı ve akıl hastası” olduğunu öne sürdü ve asıl tehlikenin bu grubun oluşturduğunu savundu.

GÖÇMENLERİN ÜLKEMİZİ MAHVETTİĞİ VURGUSU

Trump, takipçilerine seslenerek, “Putin hakkında endişelenmeyi bırakın” dedi ve devamında “Asıl zamanınızı, tecavüz çeteleri, uyuşturucu baronları, katiller ve akıl hastanelerinden kaçanların ülkemize sızmasına ayırın!” şeklinde ifadeler kullandı. Aşırı sağın yükseldiği Fransa ve Almanya gibi ülkelerdeki göçmen politikalarına atıfta bulunarak, “ABD’yi kaybetmeyin” mesajı vererek, göçmen karşıtı söylemle muhafazakâr tabanını harekete geçirmeyi amaçladığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

SEÇİM KAMPANYALARINDA GÖÇMEN HANGİ ROLÜ OYNUYOR?

Trump’ın göçmenleri günah keçisi olarak gösterdiği, böylece iç politikadaki sorunlardan dikkatleri başka yöne çektiği eleştirileri var. Meksika sınırından gelen düzensiz göçmenleri seçim kampanyalarında sıkça hedef alması dikkat çekiyor. Bu durum, bir siyasi hamle olma ihtimali taşıyor. Peki, bu hamle ABD’nin göç politikalarını ve güvenlik algısını nasıl etkileyecek? Trump neden göçmen düşmanlığını körüklüyor? Bu sorular, siyasi gündemi hareketlendirecek gibi görünüyor.