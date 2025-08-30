Trump, Golf Fotoğrafı ile Rüzgarı Tersine Çevirdi

Dünya

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KAYGILAR

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos’taki kabine toplantısının ardından kameralar önüne çıkmadı ve bu durum sosyal medyada sağlık durumu hakkında dedikodulara neden oldu. Reddit üzerinde başlayan tartışmalar, Trump’ın hayatta olup olmadığına kadar uzandı. Trump, en son 26 Ağustos’ta Beyaz Saray’da yaptığı kabine toplantısından beri görüntülenmediği için, sağlığıyla ilgili söylentiler yayıldı. Bu platformda, “ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor” gibi ifadeler dikkat çekti.

AÇIKLAMA VE FOTOĞRAFLAR

Yaşanan bu durumun ardından, bir Beyaz Saray yetkilisi Axios haber sitesine yaptığı açıklamada, “Trump’ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği” bilgisini verdi. Ardından, X platformu üzerindeki bazı hesaplardan, Trump’ın aile üyeleriyle birlikte Virginia’daki Trump Ulusal Golf Klübü’ne golf oynamak üzere Beyaz Saray’dan çıkarken çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

