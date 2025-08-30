Trump Golf Fotoğrafıyla Sağlık İddialarını Yanıtladı

SAĞLIK DURUMU ÜZERİNDEKİ SÖYLENTİLER

ABD Başkanı Donald Trump, en son 26 Ağustos’taki kabine toplantısından bu yana kamera önüne çıkmamış olmasıyla sosyal medyada sağlık durumu hakkında spekülasyonların artmasına neden oldu. Reddit üzerinde başlatılan tartışmalar, Trump’ın hayatta olup olmadığına kadar uzandı. Trump’ın en son bu toplantıdan itibaren görünmemesi, sağlığıyla ilgili söylentileri gündeme getirdi. Sözü edilen platformda, “ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor” ifadeleri yer aldı.

AÇIKLAMA VE FOTOĞRAFLAR

Bunun ardından, bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün Axios haber sitesine yaptığı açıklamada, “Trump’ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği” bilgisini verdi. Ardından X platformunda, Trump’ın aile üyeleri ile birlikte Virginia’daki Trump Ulusal Golf Kulübü’nde golf oynarken çekilmiş fotoğraflarının paylaşıldığı görüldü.