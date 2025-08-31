Trump Golf Fotoğraflarıyla Sağlık İddialarını Yalanladı

TRUMP’IN GÖRÜNMEZLİĞİ VE DEDİKODULAR

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos tarihindeki kabine toplantısından bu yana kameraların önüne çıkmadı. Bu durum sosyal medyada sağlık durumu ile ilgili çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Reddit üzerinde başlayan tartışmalar, Trump’ın hayatta olup olmadığına kadar gitti. Trump’ın en son 26 Ağustos’ta Beyaz Saray’daki kabine toplantısında gözükmesi, sağlığıyla ilgili söylentileri de beraberinde getirdi. Söz konusu platformda, “ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor” ifadeleri dikkat çekti.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA VE FOTOĞRAFLAR

Bu dedikoduların ardından, bir Beyaz Saray yetkilisi Axios haber sitesine yaptığı açıklamada, “Trump’ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği” bilgisini paylaştı. Daha sonra X platformunda bazı hesaplardan Trump’ın aile üyeleriyle birlikte Virginia’daki Trump Ulusal Golf Klübü’ne gol oynamak için Beyaz Saray’dan çıkarken çekilen fotoğrafların paylaşıldığı görüldü.