Trump Golf Oynayıp Sağlık Sorularını Yanıtladı

TRUMP’IN GÖRÜNMEMESİ SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos’taki kabine toplantısından bu yana kamuoyunda görünmemesi sebebiyle sosyal medya platformlarında sağlık durumu hakkında spekülasyonlara neden oldu. Reddit’teki tartışmalar, Trump’ın hayatta olup olmadığına kadar uzandı. Trump’ın en son 26 Ağustos’ta Beyaz Saray’daki bir kabine toplantısında yer alması, bu süreçte kamuoyunda tekrar gündeme gelirken, sitede “ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor” gibi ifadeler dile getirildi.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA VE FOTOĞRAF PAYLAŞIMLARI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray’dan bir yetkili, Axios haber sitesi aracılığıyla “Trump’ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından X platformunda, Trump’ın aile üyeleri ile birlikte Virginia’daki Trump Ulusal Golf Klübü’ne golf oynamak için Beyaz Saray’dan çıkarken çekilen fotoğraflar paylaşıldı.