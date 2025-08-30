Trump Görüntülendi, Sağlığı Hakkında Söylentiler Duyuldu

TRUMP’IN KAMERALARA ÇIKMAMASI DEDİKODULARA YOL AÇTI

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos’taki kabine toplantısından bu yana kameralara çıkmaması nedeniyle sosyal medyada sağlık durumu hakkında çeşitli dedikodular ortaya çıktı. Reddit platformunda başlayan tartışmalar, Trump’ın hayatta olup olmadığına dair spekülasyonlara kadar uzandı. Trump’ın 26 Ağustos’tan bu yana ekranlarda yer almaması, sağlığına ilişkin endişeleri artırırken, söz konusu platformda “ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor” yorumları paylaşıldı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA VE FOTOĞRAF PAYLAŞIMI

Bu tartışmaların ardından bir Beyaz Saray yetkilisi, Axios haber sitesine “Trump’ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği” açıklamasını yaptı. Ayrıca, X platformundaki bazı hesaplardan Trump’ın ailesiyle birlikte Virginia’daki Trump Ulusal Golf Klübü’ne gitmek üzere Beyaz Saray’dan çıkarken çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Bu gelişmeler, Trump’ın sağlığına dair endişeleri bir nebze hafifletti ve kamuoyunun dikkatini biraz daha dağıttı.