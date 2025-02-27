Trump Haber Kanallarını Sınırlandırıyor!

HAZIRLIKLARINA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Reuters, Associated Press (AP) ve Bloomberg News, Beyaz Saray basın havuzundaki haber servislerini sınırlandırma girişimine sert bir tepki ortaya koydu. Üç ajansın üst düzey yönetimleri tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD hükümetinin “ABD Başkanı Donald Trump’a erişimi olan haber servislerinin sayısını sınırlamaya yönelik potansiyel adımlarına” karşı duyulan kaygı dile getirildi. Açıklamada, AP, Bloomberg News ve Reuters’ın uzun yıllardır başkanlıkla ilgili doğru, adil ve zamanında bilgilendirmenin hem ABD hem de dünya genelindeki geniş kitlelere ulaştırılmasında önemli rol oynamaya çalıştığı vurgulandı. Basın özgürlüğünün demokratik toplumlar açısından taşıdığı öneme dikkat çekilerek, “Bir demokraside halkın, hükümetleri hakkında bağımsız ve özgür basından haber alma hakkına sahip olması hayati önem taşır. Hükümetin, Başkan’a erişimi olan haber servislerinin sayısını sınırlamaya yönelik herhangi bir adımı, bu ilkeyi tehdit eder” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, güvenilir bilgilerin insanlara, topluluklara, işletmelere ve küresel finans piyasalarına yayılmasını olumsuz etkilediği de belirtildi. “Bu piyasalar büyük ölçüde bizim haberlerimize dayanıyor” denildi.

BEYAZ SARAY’DAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump yönetiminin Beyaz Saray’daki basın işlerinin yönetimiyle ilgili yeni bir adım atılacağını duyurdu. Leavitt, Beyaz Saray’daki basın rotasyonunun kontrolünün Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinden (WHCA) alınacağını açıkladı. WHCA’dan gelen açıklamada ise “ABD’de özgür basının bağımsızlığına gölge düşürdüğünü” ifade eden bu duyuru karşısında hayal kırıklığı yaşandığı belirtildi.