Trump: Hem Ülkeyi Hem Dünyayı Yönetiyorum

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN MÜLAKATI

ABD Başkanı Donald Trump, The Atlantic dergisine verdiği röportajda iç ve dış politikaya dair farklı konularda değerlendirmelerde bulundu. Trump, mülakatta ilk dönem başkanlığı ile ikinci dönemini karşılaştırarak, 2016-2020 döneminde daha fazla iç meseleyle ilgilenmek zorunda kaldığını dile getirdi. “İlk dönemimde yapmam gereken iki şey vardı; ülkeyi yönetmek ve hayatta kalmak. Bu esnada sahtekar adamlarla uğraşıyordum. İkinci dönemde ise hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum” ifadeleriyle düşüncelerini aktardı. Ayrıca, yaptığı işten “çok keyif aldığını” vurgulayan Trump, ikinci başkanlık dönemindeki kararlarından daha emin olduğu mesajını da iletti.

YENİ BAŞKANLIK SÜRECİNE GÖRÜŞLERİ

Trump, 3. dönem başkanlık olasılığına dair soruya cevap verirken, böyle bir arayışta olmadığını belirtti fakat alternatif yaklaşımlara açık olduğunu söyledi. “Bu, büyük bir kırılma olurdu, değil mi? Belki de ben sadece bunu değiştirmeye çalışıyorum. Bu yapmak istediğim bir şey değil ve bence bunu yapmak çok zor bir şey olurdu” şeklinde görüş belirtti.

PUTİN’E GÜVENİYOR

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvendiğini belirterek, anlaşmanın yapılacağı konusunda umutlu olduğunu ifade etti. Ukrayna barış müzakereleri sürecinin “iyi olacağını” düşündüğünü belirten Trump, “Pek çok hayatı kurtarmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, Ukrayna ve Rusya – bu bizim hayatlarımız değil, ama bu durum Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanabilir” yorumunu yaptı.

YEMEN SAVAŞI KONUSUNDA AÇIKLAMALAR

Trump, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı bir Signal sohbet grubuna The Atlantic’in editörü Goldberg’in “yanlışlıkla” eklenmesi olayı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’a güvendiğini belirtti. Hegseth ile olumlu bir konuşma yaptığını vurgulayan Trump, Waltz’un da durumundan dolayı medyada eleştirildiğini belirterek, “Waltz’un iyi durumda olduğunu” söyledi.

SINIR GÜVENLİĞİ ÜZERİNE

Sınır güvenliği ve düzensiz göçmenlerin ülkeye girişi hakkında önceki Joe Biden yönetimini eleştiren Trump, kendi döneminde sınır güvenliği konusunda “çok başarılı” adımlar attıklarını ifade etti.

AMERİKALI MİLYARDERLERLE İLIŞKİLERİ

Trump, bu dönemde birçok Amerikalı milyarderle nasıl yakın bir ilişki kurduğuna ilişkin bir soru üzerine, “Bu sadece daha yüksek bir saygı seviyesi. Bilmiyorum. Belki de başlangıçta beni tanımıyorlardı ama şimdi tanıyorlar” dedi.