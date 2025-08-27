Trump: İdam Cezası Talep Edeceğiz

TRUMP’IN İDAM CEZASI TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da cinayet işleyenlere idam cezası verilmesi yönünde taleplerinin olacağını belirtti. Beyaz Saray’da gerçekleşen kabine toplantısında Washington’ın güvenliğine dair açıklamalarda bulunan Trump, aldıkları ek tedbirlerle suç oranlarını önemli ölçüde düşürdüklerini ve bu durumdan gurur duyduklarını ifade etti. Özellikle son iki haftada başkentte hiç cinayet yaşanmadığına dikkat çekti.

ÜLKEDEN SUÇLA MÜCADELE YAKLAŞIMI

Trump, Washington’da bir cinayet işlenmesi durumunda bununla ilgili idam cezası talep edeceklerini kaydetti. ABD’de suç ve ceza düzenlemelerinin eyaletlere ait olduğunu hatırlatarak, başkent için geçerli olabilecek bir düzenlemenin nasıl yapılacağına dair değerlendirmeler yapacaklarını aktardı.

KABİNE TOPLANTISINDAKİ VURGULAR

Başkan Trump, ülke genelindeki suçla mücadele için daha ağır tedbirler alacaklarını belirtti. “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum” sözleriyle, uygulamaya koyacakları önlemlerin gerekliliğini vurguladı. Bu yaklaşım, suç oranlarının azaltılması hedefiyle alınacak tedbirleri daha da artırma amacı taşıyor.