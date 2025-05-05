Trump, İkinci Dönem Zorunlu Devir

ABD BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e verdiği mülakatta, ikinci dört yıllık görev süresinin sonunda görevini devredeceğini belirtti. Bu açıklama, üçüncü dönem başkanlık yapmayı düşünmediği yönündeki söylentileri netleştirerek ABD siyasetinde yeni bir tartışma başlattı.

İKİ DÖNEMLİK BİR BAŞKAN OLACAĞIM

Trump, ikinci döneminin ilk 100 gününü geride bıraktığını hatırlatarak, “8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm” ifadesini kullandı. ABD Anayasası’nın 22. ek maddesine göre, bir kişi en fazla iki kez başkan olarak seçilebiliyor. Trump, bu kurala uyacağını belirtse de, anayasal değişikliğin mümkün olup olmadığını “bilmediğini” söyledi.

OLASI HALEFLER: VANCE VE RUBIO

Trump, görevini “ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçi”ye devretmek istediğini dile getirdi. Cumhuriyetçi Parti içinde bayrağı taşıyabilecek isimler bulunduğunu söyleyen Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun adlarını duyurdu. Bu açıklama, 2028 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’nin potansiyel adaylarına dair bazı ipuçları verdi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM TARTIŞMALARI

Trump, Mart 2025’te yaptığı bir açıklamada, üçüncü dönem adaylığının “şaka olmadığını” ve müttefiklerinden tekrar aday olması için “güçlü teklifler” aldığını ifade etti. Bazı destekçileri, “yazılı oy” gibi yöntemlerle anayasal sınırların aşılabileceğini öne sürdü. Fakat, anayasa değişikliği için Temsilciler Meclisi ve Senato’nun üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin onayı gerektiği için bu durum pratikte zor bir süreç olarak görülüyor.