Trump: İkinci Görüşme Daha Önemli Olacak

ABD VE RUSYA LİDERLERİ ALASKA’DA GÖRÜŞÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Alaska’da Türkiye saatiyle 22:30’da buluşması bekleniyor. Görüşmeye dair yeni bir açıklama yapan Trump, Putin’in bir anlaşma yapma isteği olduğunu ifade etti. Trump, “Rusya’ya yönelik yaptırım tehdidi Putin’in görüşme kararında etkili olmuş olabilir.” dedi. İkinci bir görüşme için Zelenski’yi arayacağını belirten Trump, “Kötü bir görüşme geçirirsek kimseyi aramayacağım.” şeklinde konuştu. Ayrıca görüşme sonrası ortak bir basın toplantısının olup olmayacağını bilmediğini dile getirirken, kendisinin ayrı bir basın toplantısı düzenleyeceğini de açıkladı.

ALASKA GÖRÜŞMESİ VE İKİNCİ TOPLANTI

Alaska’daki toplantının Rusya için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Trump, “Putin ile iyi bir görüşme olacağını düşünüyorum ama Putin ve Zelenski ile yapacağımız ikinci görüşme daha önemli olacak.” ifadelerini kullandı. Trump, “Putin ve Zelenski’nin barış yapacağını düşünüyorum.” dedi ve Avrupa’dan bazı liderlerin ikinci görüşmeye çağrılabileceğini belirtti.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMALAR

Kremlin Sarayı, Alaska’da gerçekleşecek görüşmenin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini duyurdu. Kremlin, “Trump, en karmaşık sorunları çözmek için eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım sergiliyor. Bu eylemler Moskova ve Putin tarafından büyük takdir görüyor.” açıklamasını yaptı. Ayrıca, Putin-Trump görüşmesinin kısa sürede organize edildiği ancak tüm hazırlıkların eksiksiz yapıldığı belirtildi. Peskov, “Amerikalıların daha önce Rusya ile ilişkileri kopardığını, bu nedenle normal ilişkilere dönmenin zor olduğunu” ifade etti.

ZİRVE HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin arasındaki dördüncü zirvenin detayları netleşiyor. Kritik zirveye dair son bilgileri Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşhakov paylaştı. Görüşmenin adresinin Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü olacağı açıklandı. Uşhakov, üssün yakınlarında Sovyet askerlerine ait mezarların bulunmasının sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı. Görüşme Türkiye saatiyle 22:30’da başlayacak ve liderler önce tercümanlarla yüz yüze görüşecek, ardından iki ülke heyetlerinin katılımıyla devam edecek. Müzakereler, çalışma kahvaltısıyla sürecek. Görüşmeden sonra liderlerin basın karşısına geçmeleri bekleniyor. Uşhakov, zirvenin ana konularının Ukrayna savaşı ve uluslararası güvenlik olacağını ifade etti. Ayrıca, Putin ve Trump’ın ticaret ve ekonomide yüksek potansiyele sahip işbirliğini görüşeceğini de belirtti.

Zirve öncesinde her iki taraf son hazırlıklarını yapıyor. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin Trump ile görüşmeye yönelik hazırlıklar kapsamında Rus yetkililerle toplantılar düzenliyor. Toplantının başında konuşan Putin, ABD yönetiminin Ukrayna krizinin çözümünde enerjik ve samimi bir şekilde çabaladığını söyledi. Rusya lideri, “ABD yönetimi, krizi sonlandırmak ve bu çatışmaya dahil olan taraflar için faydalı olacak anlaşmalara ulaşmak için ülkelerimiz arasında, Avrupa’da ve tüm dünyada uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için çabalıyor.” ifadelerini kullandı.