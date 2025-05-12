Trump, İlaç Fiyatlarını Yüzde 80 Düşürüyor!

ABD BAŞKANINDAN TARİHİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mayıs’ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı esrarengiz açıklama ile dünya gündemini alt üst etti. Trump’s, “Uzun yılların en önemli duyurusu olacak!” ifadesiyle yaptığı bu paylaşım birçok kişi tarafından büyük bir merak uyandırdı. En çok beklenen bu açıklamanın peşindeki sır, 12 Mayıs’ta Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ortaya çıktı. Trump, reçeteli ilaç fiyatlarını yüzde 30-80 oranında düşürmeyi hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı. Bu karar, ABD’nin sağlık sisteminde önemli bir reform olarak değerlendirildi ve birçok Amerikalı için umut ışığı oluşturdu.

GİZEMİ AÇIKLAYAN HABER

Trump, 7 Mayıs’ta X platformunda, “Çok önemli bir konuda, yıllardır yapılmış en büyük duyurulardan biri geliyor,” ifadesiyle dikkat çekmişti. Paylaşımları sosyal medyada ve dünya basınında geniş yankı buldu. Trump, 12 Mayıs akşamı yaptığı açıklamada, bu gizemli duyurunun ilaç fiyatlarını düşürme planı olduğunu duyurdu. “Amerikalılar, yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla 5-10 kat daha fazla ödüyor. Bu haksızlığa son veriyoruz!” diyerek kararname hakkında bilgiler verdi.

YENİ KARARNAMENİN KAPSAMI

Trump’ın imzalayacağı başkanlık kararnamesi, reçeteli ilaç ve eczacılık fiyatlarını hemen yüzde 30-80 oranında düşürmeyi hedefliyor. Kararnamenin, ABD vatandaşlarının dünya genelinde en düşük ilaç fiyatlarını ödeyen ülkelerle aynı fiyat seviyesinden yararlanmasını sağlaması bekleniyor. Trump, “Amerikalılar artık ilaç şirketlerinin insafına bırakılmayacak. En adil fiyatları biz ödeyeceğiz,” diyerek iddialı bir taahhütte bulundu. Bu adım, özellikle kronik hastalıkları olan ve yüksek ilaç masrafları ile mücadele eden milyonlarca Amerikalı için önemli bir rahatlama vaat ediyor.

DEMOKRATLARA SERT ELEŞTİRİ

Trump, basın toplantısında Demokratlara yönelik güçlü eleştirilerde bulundu: “Demokratlar, bu sorunu yıllardır çözemedi. Onların beceriksizliği yüzünden halkımız pahalı ilaçlara mahkum edildi.” 13 Mayıs sabahı saat 09:00’da Beyaz Saray’da kararnamenin imzalanacağını duyuran Trump, “Bu, ülkemiz tarihindeki en önemli icra emirlerinden biri olacak,” diyerek kararın ehemmiyetine vurgu yaptı. Kararname, ilaç şirketlerinin fiyat politikalarını düzenlemeyi ve aracıların kâr marjlarını sınırlamayı da amaçlıyor.