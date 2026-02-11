Trump İle Netanyahu Görüşmesi Beyaz Saray’da Başladı

ABD-İran arasında Muskat’ta gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Cumhurbaşkanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geliyor. Netanyahu, geceyi geçirdiği Blair House’tan ayrıldıktan sonra kameraların olmadığı Beyaz Saray’ın güney kapısından içeri girdi. Netanyahu’nun giriş yapmasının ardından, Beyaz Saray, Trump ile Netanyahu arasındaki basına kapalı görüşmenin başladığını duyurdu. Trump’ın ikinci döneminin başlamasından bu yana iki lider, yedinci kez bir araya gelmiş oldu. Toplantının ana gündemi ise İran.

NETANYAHU’NUN GAZZE BARISI İÇİN İMZASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmesinden önce ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray’ın bitişiğindeki Blair House’ta bir araya geldi. İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre, Netanyahu, Rubio ve beraberindeki heyetle birlikte ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesinin adını temsil ederek resmi imzasını attı.

GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP’TAN İRAN’A GÖNDERME

Trump, görüşme öncesinde İran’a yönelik tehditlerini yineledi. Axios isimli bir haber platformuna verdiği mülakatta, müzakerelerin tıkanması durumunda USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yanına bir gemi daha gönderebileceklerini belirtti. Trump, “Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçmişte olduğu gibi çok sert bir adım atmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı. Netanyahu ise Washington’a hareketinden önce, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde İsrail’in görüş ve ilkelerini ileteceğini vurguladı. İsrail basınına göre, daha önce 18 Şubat’ta yapılması öngörülen ziyaretin, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin gidişatını etkilemek amacıyla erkene alındığı kaydedildi.