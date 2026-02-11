Trump İle Netanyahu Görüşmesi Beyaz Saray’da Başladı

trump-ile-netanyahu-gorusmesi-beyaz-saray-da-basladi

ABD-İran arasında Muskat’ta gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Cumhurbaşkanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geliyor. Netanyahu, geceyi geçirdiği Blair House’tan ayrıldıktan sonra kameraların olmadığı Beyaz Saray’ın güney kapısından içeri girdi. Netanyahu’nun giriş yapmasının ardından, Beyaz Saray, Trump ile Netanyahu arasındaki basına kapalı görüşmenin başladığını duyurdu. Trump’ın ikinci döneminin başlamasından bu yana iki lider, yedinci kez bir araya gelmiş oldu. Toplantının ana gündemi ise İran.

NETANYAHU’NUN GAZZE BARISI İÇİN İMZASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmesinden önce ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray’ın bitişiğindeki Blair House’ta bir araya geldi. İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre, Netanyahu, Rubio ve beraberindeki heyetle birlikte ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesinin adını temsil ederek resmi imzasını attı.

GÖRÜŞME ÖNCESİ TRUMP’TAN İRAN’A GÖNDERME

Trump, görüşme öncesinde İran’a yönelik tehditlerini yineledi. Axios isimli bir haber platformuna verdiği mülakatta, müzakerelerin tıkanması durumunda USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yanına bir gemi daha gönderebileceklerini belirtti. Trump, “Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçmişte olduğu gibi çok sert bir adım atmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı. Netanyahu ise Washington’a hareketinden önce, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde İsrail’in görüş ve ilkelerini ileteceğini vurguladı. İsrail basınına göre, daha önce 18 Şubat’ta yapılması öngörülen ziyaretin, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin gidişatını etkilemek amacıyla erkene alındığı kaydedildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gazze’de Can Kaybı 72 Bin 49’a Ulaştı

Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail saldırıları sonrası Gazze'deki ölü sayısı, son olarak enkazdan çıkarılan 4 kişi ile birlikte 72.049'a yükseldi.
Gündem

Madagaskar’da Fırtına Felaketi Ağırlığını Hissettiriyor

Madagaskar'da etkili olan Gezani tropikal siklonu nedeniyle ölü sayısı 31'e, yaralı sayısı ise 36'ya ulaştı. Devastasyon sürüyor, yardım çalışmalarına hız verildi.
Gündem

Bitlis’te Kar Yağışı Nedeniyle 62 Köy Yolu Kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle hayat zorlaştı; merkezde kar kalınlığı 15 santimetre, yüksek bölgelerde ise 35 santimetreye çıktı ve 62 köy yolu kapandı.
Gündem

YÖK Diş Hekimliği Eğitiminde Yeni Dönem Başlatıyor

Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile eşleşen yüksek lisans ve doktora programları sonlandırılacak. Uzmanlık dallarında değişiklik yaşanacak.
Gündem

MSB Haftalık Toplantısında Önemli Gelişmeler Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Endonezya'ya askeri gemi satışıyla ilgili kesin bir anlaşmanın mevcut olmadığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.