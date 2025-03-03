Trump’ın Açıklamasıyla Bitcoin 93 Bin Doları Geçti

KRİPTO PARALARDA ANALİZ ZAMANI

3 Mart 2025 sabahı itibarıyla, kripto paralar büyük bir heyecan içerisinde. Bunun nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklama. Trump, “Bitcoin ve Ethereum’u devlet olarak elimizde tutacağız, hatta diğer kripto paralardan da bir rezerv yapacağız” dedi. Bu tür bir duyuru, sanki bir mağaza “Büyük indirim başlıyor!” diye bağırıyormuş gibi bir etki yarattı. Yatırımcılar, bu coşku ile aynı hızla kripto paraları satın almak üzere harekete geçiyor.

BİTCOİN VE ETHEREUM’UN YÜKSELİŞİ

Bitcoin, kripto para dünyasının en büyük ve en bilinen ismi. Geçtiğimiz gün içerisinde, %10 civarında bir değer artışı yaşadı ve fiyatı 93 bin dolar seviyesinin üstüne çıktı. Güncel olarak bir Bitcoin almak isteyenler için fiyat 93.224 dolar. Ethereum ise Bitcoin kadar yüksek olmasa da, %12 artış göstererek 2.457 dolara kadar ulaştı. XRP, SOL ve ADA gibi diğer kripto paralar da bu olumlu hava ile yükselişe geçti; bazıları %30, hatta %60 oranında artışlar kaydetti.

PİYASADA VOLATİLİTE ETKİSİ

Ancak ani yükselişler genellikle volatiliteyi de beraberinde getiriyor. Bu durumda, kısa vadede piyasa düzeltmeleri yaşanması olası. Trump’ın “Kripto paraları destekleyeceğim” açıklaması, yatırımcıların güvenini artırdı. İnsanlar, “Madem ABD gibi büyük bir ülke bu işe giriyor, o zaman değerleri daha da artar” düşüncesiyle hareket etti. Sonuç olarak, tüm kripto paraların toplam değeri bir günde %11’den fazla artış göstererek 3 trilyon 110 milyar dolara ulaştı. Şu an piyasada “Herkes alalım, hadi biz de alalım!” havası hakim, ama yine de dikkatli olmakta fayda var.