Trump’ın Gizemli Hamlesi Açıklandı: İlaç Fiyatları Yüzde 80 Düşüyor!

ABD BAŞKANINDAN TARİHİ DUYURU

Donald Trump, 7 Mayıs’ta sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici açıklama ile dünya genelinde ilgi uyandırdı. Trump, “Uzun yılların en önemli duyurusu olacak!” ifadesiyle dikkatleri üzerine çekti. Merakla beklenen bu açıklamanın ardından, liderin 12 Mayıs’ta Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında reçeteli ilaç fiyatlarını yüzde 30-80 oranında düşürmeyi hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtmesi, ABD sağlık sistemi için tarihi bir reform anlamına geldi.

GİZEMLİ PAYLAŞIMIN PERDESİ ARALANDI

7 Mayıs’ta X platformunda yaptığı paylaşımda, “Çok önemli bir konuda, yıllardır yapılmış en büyük duyurulardan biri geliyor,” diyen Trump, bu açıklamanın ilac fiyatlarını düşürmeye yönelik bir plan olduğunu 12 Mayıs akşamı açıkladı. “Amerikalılar, yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla 5-10 kat daha fazla ödüyor. Bu haksızlığa son veriyoruz!” diyerek kararnamenin detaylarını aktardı.

KARARNAMENİN DETAYLARI

Trump’ın imzalayacağı başkanlık kararnamesi, reçeteli ilaç ve eczacılık fiyatlarını hemen yüzde 30-80 oranında düşürme hedefi taşıyor. Bu karar, ABD vatandaşlarının dünya genelinde en düşük ilaç fiyatlarını ödeyen ülkelerle eşit seviyeden faydalanmalarını mümkün kılacak. Trump, “Amerikalılar artık ilaç şirketlerinin insafına bırakılmayacak. En adil fiyatları biz ödeyeceğiz,” diyerek iddialı bir taahhütte bulundu. Bu adım, özellikle kronik hastalıklara sahip ve yüksek ilaç maliyetleriyle mücadele eden milyonlarca Amerikalı için büyük bir rahatlama anlamına geliyor.

DEMOCRATLARIN BECERİKSİZLİĞİ

Trump, basın toplantısında Demokratları eleştirerek, “Demokratlar, bu sorunu yıllardır çözemedi. Onların beceriksizliği yüzünden halkımız pahalı ilaçlara mahkum edildi,” sözlerini kullandı. 13 Mayıs sabahı saat 09:00’da Beyaz Saray’da kararnamenin imzalanacağını belirten Trump, “Bu, ülkemiz tarihindeki en önemli icra emirlerinden biri olacak,” diyerek kararın önemini vurguladı. Bunun yanı sıra, kararname, ilaç şirketlerinin fiyat politikalarını düzenleme ve aracıların kâr marjlarını sınırlandırmayı hedefliyor.