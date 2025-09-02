Dünya

Trump'ın Görüntüsü Dünyayı Şaşırttı

trump-in-goruntusu-dunyayi-sasirtti

ABD BAŞKANI TRUMP’IN SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE YENİ AÇIKLAMALAR

79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sıkça gündeme geliyor. Selefi Joe Biden’ın kötüleşen sağlık durumu üzerinde yaptığı eleştirilerle bilinen Trump’ın vücudundaki yaralar ve ayaklarındaki şişmelerin önemli bir sağlık problemini işaret ettiği iddia ediliyor. Beyaz Saray, bu gelişmelerin ardından Trump’ın ‘Kronik venöz yetmezlik’ hastalığına sahip olduğunu ilk defa duyurdu.

İLK GÖRÜNTÜSÜ 6 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Donald Trump’ın sağlık konusundaki haberlerin uluslararası medya tarafından daha fazla dikkat çekmesinin ardından Trump, 6 gündür herhangi bir resmi etkinliğe katılmadı. Ancak dün, ABD medyasına görüntü vererek ilk kez kameralar karşısına geçti. Yayınlanan fotoğraflarda Trump’ın soluk yüz ifadesi ve düşük enerjisi göze çarpıyor.

