Trump’ın Görüntüsü Dünyayı Şaşırttı

TRUMP’IN SAĞLIK DURUMU GÜNDEMDE

79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, son birkaç ayda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sıkça gündeme geliyor. Selefi Joe Biden’ın sağlık durumuna yönelik sert eleştirilerde bulunmasıyla tanınan Trump’ın ellerinde görülen yaralar ve ayaklarındaki şişliklerin ciddi bir sağlık sorununa işaret ettiği bildiriliyor. Bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray, Trump’ın ‘Kronik venöz yetmezlik’ hastalığına sahip olduğunu duyurdu.

GÖRÜNTÜLERİNDEN SONRA GÜNLÜK HAYATINA DÖNDÜ

Donald Trump’ın sağlık durumu hakkında dünya basınında artan tartışmaların ardından, 6 gündür herhangi bir resmi programı bulunmayan Trump, dün ABD basınına görüntü verdi. Çekilen fotoğrafta Trump’ın sağlığının etkilerini gösteren soluk benizli ve düşük enerjili hali dikkat çekti.

Chp Myk Özgür Özel Başkanlığında Toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası Özgür Özel başkanlığında acil bir toplantı düzenledi.
Yılmaz Tunç: İtiraz Yolu Açık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl kongresinin iptali ve yönetimin görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

