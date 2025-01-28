Trump’ın Grönland Planına Avrupa’dan Tepki

DANİMARKA BAŞBAKANINDAN DESTEK ARAYIŞI

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump’ı Grönland’ı ABD topraklarına katmaya yönelik amacından vazgeçirmek için Avrupa’da destek arıyor. Frederiksen, bu kapsamda Avrupa’daki çeşitli liderlerle bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

AVRUPA LİDERLERİNDEN TAM DESTEK AÇIKLAMASI

Frederiksen, Paris’teki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Danimarka televizyonu TV2’ye önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında, “Avrupa ve diğer bazı ülke liderleri uluslararası sınırlara saygının sürdürülmesine tam destek veriyor” ifadelerini kullandı. Başbakan, “İskandinav ülkeleri ve Avrupa’daki dostlarımızın yanısıra Avrupa dışından da gelen açık mesaj, elbette topraklara ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğidir. Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana birlikte inşa ettiğimiz uluslararası toplum için hayati önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

TRUMP’IN GÖRÜŞLERİ

ABD Başkanı Trump, 23 Aralık 2024’te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Grönland’ın kontrolünün ülkesinin elinde olması gerektiğini yineleyerek, Ada’nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın “mutlak zorunluluk” olduğuna dair düşüncelerini ifade etti.