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Trump’ın Güvenliği: Indiana’da Tartışmalı Öldürme Olayı

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ABD’DE GÜNDEM OLAN POLİS KAZASI

ABD’nin 47. Başkanı Trump görevine başladıktan sonra aldığı kararlar tartışma konusu oluyor. Ancak ülkede özellikle Indiana eyaletindeki bir olay, ciddi bir kamuoyunu etkilemiş durumda.

İNDİANA’DA POLİS KURŞUNUYLA ÖLÜM

Indiana eyaletinde meydana gelen olayda, Matthew Huttle isimli bir kişi, trafikte kendisini durduran polisle girdiği tartışma sonucunda polis kurşunuyla hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Huttle’ın, tutuklamaya çalışan polise direnmesi ve mukavemet göstermesi nedeniyle bu trajik sonun yaşandığı ifade ediliyor.

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