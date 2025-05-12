Trump’ın İlaç Fiyatları Açıklaması: Yüzde 80 Düşme!

ABD BAŞKANINDAN TARİHİ BİR AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı gizemli açıklamayla dünya gündeminde büyük bir etki yarattı: “Uzun yılların en önemli duyurusu olacak!” İlgililerin merakla beklediği bu gelişmenin arka planı, 12 Mayıs’ta Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında ortaya çıktı. Trump, reçeteli ilaç fiyatlarını yüzde 30-80 oranında düşürmeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı. Bu karar, ABD sağlık sisteminde önemli bir reform olarak değerlendirildi ve milyonlarca Amerikalı için yeni bir umut doğurdu.

GİZEMLİ PAYLAŞIMIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Trump, 7 Mayıs’ta X platformunda yaptığı paylaşımda, “Çok önemli bir konuda, yıllardır yapılmış en büyük duyurulardan biri geliyor,” diyerek herkesi meraklandırmıştı. Bu açıklama, sosyal medyada ve dünya genelinde yoğun spekülasyonlara yol açtı. 12 Mayıs akşamı gerçekleşen basın toplantısında Trump, bu gizemli duyurunun ilaç fiyatlarını düşürme planı olduğunu ifade etti. “Amerikalılar, yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla 5-10 kat daha fazla ödüyor. Bu haksızlığa son veriyoruz!” şeklinde konuşarak kararnamenin detaylarını paylaştı.

BAŞKANLIK KARARNAMESİ NELERİ GETİRİYOR?

Trump’ın imzalayacağı bu başkanlık kararnamesi, reçeteli ilaç ve eczacılık fiyatlarını hemen yüzde 30-80 oranında düşürmeyi hedefliyor. Bu karar, ABD vatandaşlarının dünyada en düşük ilaç fiyatlarını ödeyen ülkelerle aynı seviyeden faydalanmalarını sağlayacak. Trump, “Amerikalılar artık ilaç şirketlerinin insafına bırakılmayacak. En adil fiyatları biz ödeyeceğiz,” diyerek iddialı bir yaklaşım benimsedi. Bu adım, özellikle kronik hastalıkları olan ve yüksek ilaç masraflarıyla mücadele eden milyonlarca Amerikalı için önemli bir rahatlama vaat ediyor.

DEMOKRATLAR ELEŞTİRİLDİ

Trump, yapmış olduğu açıklamada Demokratları da sert bir dille eleştirdi: “Demokratlar, bu sorunu yıllardır çözemedi. Onların beceriksizliği yüzünden halkımız pahalı ilaçlara mahkum edildi.” 13 Mayıs sabahı saat 09:00’da Beyaz Saray’da kararnamenin imzalanacağını duyuran Trump, “Bu, ülkemiz tarihindeki en önemli icra emirlerinden biri olacak,” diyerek kararın önemini vurguladı. Kararnamenin, ilaç şirketlerinin fiyat politikalarını düzenlemesi ve aracıların kâr marjlarını sınırlaması da hedefleniyor.