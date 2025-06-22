Trump’ın İran’a Saldırı Kararı Tartışılıyor

TRUMP’IN İRAN’A SALDIRI KARARI ABD POLİTİKASINI SARSTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki üç nükleer tesise saldırı emrini vermesi, ülkesini 10 gün boyunca devam eden İsrail-İran savaşına dahil etti. Bu durum, ABD siyaseti üzerinde büyük bir etki yarattı. Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerden birçok isim saldırılara desteklerini açıkladı. Öte yandan, Demokrat Partili Ro Khanna ve Bernie Sanders gibi bazı isimler ise bu kararı eleştirdi.

KONGRE’DEN SORUMLULUK VURGUSU

The Guardian gazetesinin haberine göre, Trump’ın İran’a saldırısı hakkında eleştirilerde bulunan Demokrat Partili Kongre üyesi Ro Khanna, bu tür bir kararın önceden Kongre tarafından onaylanması gerektiğine dikkat çekti. Khanna, saldırıların ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, “Trump, Kongre’nin yetkilendirmesi olmadan İran’ı vurdu” ifadesini kullandı. Aynı zamanda Khanna, Massie ile birlikte sunmayı planladıkları tasarının oylaması için Washington D.C.’ye geri dönme gerekliliğini de belirtti. Khanna, “Bu, anayasaya aykırı” dedi.

DEMOKRATLARDAN AZİL ÇAĞRISI

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene de X hesabında yalnızca “Hep birlikte birleşip barış için dua edelim” paylaşımında bulundu. ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da Demokrat Partili Chuck Schumer, Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri John Thune’a oylama talebinde bulundu. Schumer, Kongre’nin Savaş Yetkileri Kanunu’nu uygulaması gerektiğini vurguladı, bu yasa ABD başkanının silahlı çatışmalara girmesi için Kongre onayını istemesini hedefliyor. Ayrıca, bağımsız Senatör Bernie Sanders da mitingde “Artık savaş olmasın” çağrısına destek verdi.

DEMOKRATLARDAN DEĞİŞİK YAKLAŞIMLAR

Demokrat Partili Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump’ın İran’a yönelik saldırı kararını anayasayı ihlal olarak değerlendirerek azil çağrısında bulundu. Ocasio-Cortez, “Başkan’ın yetkilendirme olmaksızın İran’ı bombalama yönündeki feci kararı, Anayasa’nın ve Kongre Savaş Yetkileri’nin ihlalini teşkil ediyor” şeklinde konuştu. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili azınlık lideri Hakeem Jeffries ise, Trump’ın kararının ABD’lileri yanlış yönlendirdiğini ifade ederek askerlerin güvenliği için dua ettiğini dile getirdi.

İRAN SALDIRISINA DESTEK

Bunun yanı sıra, bazı Demokratlar İran’a saldırıya destek verdiler. Pennsylvania Senatörü John Fetterman, Trump’ın İran’a karşı attığı adımı doğru bulduğunu ve İran’ın “dünyanın önde gelen terör sponsoru olduğunu” söyledi. Cumhuriyetçilerden de Trump’a tebrik mesajları geldi. Senatör Lindsey Graham, X hesabında yaptığı paylaşımda, saldırının doğru bir karar olduğunu savunarak, “Vatandaşlarımıza (şunu söylemek isterim): Dünyadaki en iyi hava kuvvetlerine sahibiz” ifadelerini kullandı.