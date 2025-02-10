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Trump’ın Kanada Kararlılığı Devam Ediyor!

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KANADA’YA YAPILAN MADDİ DESTEK TARTIŞILDI

Trump, Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) gerçekleştireceği şampiyonluk karşılaşması olan “Süper Bowl” öncesinde Fox News kanalına konuştu. Burada önemli bir açıklama yaptı. Trump, “Kanada’nın 51. eyalet olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz. Ve ben bunun olmasına izin vermeyeceğim. Neden Kanada’ya sübvansiyon olarak yılda 200 milyar dolar ödüyoruz?” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Trump, ayrıca Kanada ve Meksika’dan gümrük vergilerini engellemek adına yeterli önlem almadığını da belirtti. Bu konudaki memnuniyetsizliğini dile getirerek, iki ülkenin ticari ilişkilerinde daha sert adımları hayata geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

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