Trump’ın Kararnamesiyle VOA’ya Darbe

ABD’DE TRUMP’IN İKİNCİ BAŞKANLIK DÖNEMİ

ABD’de Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi, medya çevrelerinde büyük bir etki yarattı. 1942 yılında faaliyete geçen ve dünya genelinde 50’den fazla dilde yayın yapan Voice of America (VOA), Trump’ın imzaladığı bir kararnameyle ciddi bir darbe aldı. Yaklaşık 1500 gazeteci ve çalışanının idari izne çıkarıldığı bildirildi. CBS News, bu durumun Trump’ın geç saatlerde imzaladığı, ABD Küresel İlişkiler Medya Ajansı (USAGM) gibi kurumları hedef alan kapsamlı kesinti kararnamesinin ardından meydana geldiğini açıkladı.

TRUMP’IN KARARNAMESİ VE KESİNTİLER

Trump’ın imzaladığı kararname, USAGM ve diğer bazı federal kuruluşların personel sayısını ve faaliyetlerini yasal asgari düzeye indirmeyi amaçlıyor. Kararnamede, “Bu tür kuruluşlar, yasal işlevlerinin ve ilgili personelinin performansını, yasaların gerektirdiği asgari mevcudiyet ve işleve indirgeyecektir” ifadesi yer alıyor. CBS News’e konuşan kaynaklara göre, VOA’nın tam zamanlı çalışanlarının idari izne çıkarıldığı doğrulandı. Çalışanlar, USAGM İnsan Kaynakları Direktörü Crystal G. Thomas tarafından gönderilen bir e-posta ile bilgilendirildi. Bildirimin, muhabirlerden üst düzey yöneticilere kadar tüm tam zamanlı çalışanları kapsadığı ancak sözleşmeli çalışanlara iletilmediği aktarıldı.

SERBEST ÇALIŞANLAR DA ETKİLENDİ

VOA’dan bir kaynak, dünya çapındaki tüm serbest çalışanların ve aylık sözleşmelere dayalı görev yapan personelin, ödeme yapılamadığı için işlerini bırakmak zorunda kaldığını belirtti. Bazı çalışanlar, bildirim aldıklarında stüdyoya gitmek üzereyken “Hayır, evinize gidin” talimatı aldıklarını ifade etti. Bu olay, VOA’nın yayın faaliyetlerini ciddi şekilde etkiledi.

83 YIL SONRA İLK KEZ SUSTURULUYOR

VOA Direktörü Michael Abramowitz, CBS News’e yaptığı açıklamada, “83 yıldır ilk kez Amerika’nın Sesi’nin susturuluyor olmasından derin üzüntü duyuyorum. Bu sabah Amerika’nın Sesi’nin neredeyse tüm personelinin – 1.300’den fazla gazeteci, yapımcı ve destek personeli – idari izne çıkarıldığını öğrendim. Ben de onlara dahilim” dedi. Abramowitz, VOA’nın reforma ihtiyaç duyduğunu kabul ederek bu konuda ilerleme kaydettiklerini ancak alınan bu kararın kurumun hayati misyonunu yerine getiremez hale getireceğini vurguladı. Direktör, “Bu görev, özellikle İran, Çin ve Rusya gibi ABD’yi itibarsızlaştırmak için milyarlarca dolar harcayan ülkelerin yalan haberler ürettiği günümüzde kritik önem taşıyor” diye ekledi.

VOA’NIN TARİHÇESİ VE ERİŞİM GÜCÜ

VOA, 1942’de Nazi Almanyası’na yönelik yayınlarla kurulan bir devlet kanalı olarak faaliyete geçti. Bugün 50’den fazla dilde hizmet vererek, dünya genelinde önemli ölçüde temsil edilmeyen bölgelerde 361 milyonluk bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Karardan önce yaklaşık 2000 tam zamanlı çalışanı ve yıllık 260 milyon dolarlık bütçesiyle faaliyet gösteriyordu. Ancak alınan kesintilerle beraber, VOA’nın küresel yayıncılık misyonu ciddi bir tehdit altında kalıyor.