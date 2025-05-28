Trump’ın Medya Şirketi Bitcoin Yatırım Yapıyor!

SOSYAL MEDYA VE FİNTECH İŞBİRLİĞİ

Sosyal medya platformu Truth Social, yayın hizmeti Truth+ ve FinTech markası Truth.Fi’nin çatı şirketi Trump Media and Technology Group, konuyla ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Yapılan açıklamada, yaklaşık 50 kurumsal yatırımcıyla abonelik sözleşmeleri imzalandığı belirtildi. Bu anlaşmalar sayesinde şirketin yaklaşık 1,5 milyar dolarlık hisse senedi ve 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil satarak toplamda 2,5 milyar dolarlık bir fon elde edeceği kaydedildi.

BİTCOİN HAZİNESİ OLUŞTURULUYOR

Şirketin elde edeceği gelirle bir Bitcoin hazinesi oluşturmayı planladığı ifade edildi. Bu gelişmenin, halka açık şirketler arasında en büyük Bitcoin hazinelerinden biri olabileceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, 29 Mayıs’ta tamamlanması beklenen bu sermaye arzı ile Bitcoin’in, şirketin bilançosundaki mevcut nakit ve nakit benzeri varlıklarla birlikte ilk çeyrek sonu itibarıyla toplam 759 milyon dolara ulaşacak kısa vadeli yatırımlarının yanına yerleştirileceği belirtildi.

Trump Media Üst Yöneticisi (CEO) Devin Nunes, konuyla ilgili olarak, “Bitcoin’i finansal özgürlüğün zirve aracı olarak görüyoruz ve şimdi Trump Media, kripto para birimini varlıklarımızın önemli bir parçası olarak tutacak” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bu ifadeler, şirkete dair yeni stratejilerin ve kripto paralara olan yaklaşımın altını çizmiş oldu.