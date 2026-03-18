Trump’ın NATO İlişkilerini Sarsan Açıklaması

Donald Trump’ın NATO’dan ayrılabileceğine dair tehditleri, NATO General Sekreteri Rutte’nin açıklamaları ile gündemde. ABD Başkanı Trump, son günlerde İran’a karşı yürütülen operasyonlarla ilgili olarak müttefik ülkelerin NATO içindeki rolünü sorguladı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusundaki sorumluluklarının yetersiz olduğunu duyuran Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin Hürmüz Boğazı için verdikleri destek sözlerine dikkat çekti. Rutte, müttefiklerin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için çalışmalar yaptığını vurgularken, detayların henüz netleşmediği belirtildi. Uzmanlar, NATO ülkelerinin doğrudan bir çatışmaya girmesinin oldukça zor olduğunu ifade ediyor.

BAŞKA ÜLKELERİ SORUMLULUĞA DAVET

Trump, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na olan bağımlılığının oldukça düşük olduğunu belirterek, enerji güvenliği için bu kritik geçiş noktasının korunmasında diğer ülkelerin daha etkin olması gerektiğinin altını çizdi. Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin buraya olan bağımlılık oranlarına dikkat çeken Trump, “Ekonomileri bizimkinden çok daha fazla Hürmüz Boğazı’na bağlı olan ülkeleri burayı koruma konusunda teşvik ediyoruz” dedi. Yıllardır bu bölgeyi korumanın ABD için “bedava” olduğunu savunan Trump, artık bu süreçte ilgili ülkelerin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

NATO’YA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

Trump, NATO müttefiklerinden çoğunun ABD ve İsrail’in İran’a karşı planladığı askeri operasyonlara katılmaya istekli olmadığını ifade ederek bu durumu eleştiri konusu yaptı. “Biz onları koruyoruz ama ihtiyaç duyduğumuzda bir şey yapmıyorlar” diyen Trump, Rusya-Ukrayna savaşında ABD’nin NATO’ya sağladığı desteği hatırlatarak, “Biz onlara Ukrayna’da yardım ettik ama onlar İran’da yardım etmediler. Bence NATO çok büyük bir hata yapıyor” şeklinde konuştu.

KÖRFEZ ÜLKELERİ TALEP EDİYOR

Trump, İran’a karşı yürütülen askeri operasyonlarda Orta Doğu ülkelerinin de desteğini aldıklarını belirtti ve Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail’in yanlarında olduğunu ifade etti. Ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı mayınlama ihtimalinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve Avrupa ülkelerinin mayın temizleme kapasitesine rağmen destek vermemelerinin hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

NATO’DAN AYRILMAK MÜMKÜN MÜ?

Trump, ABD’nin NATO’dan ayrılmasıyla ilgili soruya kapıyı tamamen kapatmadı; ancak şu anda böyle bir planının olmadığını söyledi. NATO için trilyonlarca dolar harcandığını belirten Trump, ittifakın mevcut işleyişinin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.