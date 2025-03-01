Trump’ın Tarife Planları Ticaret Engelleri Oluşturuyor

YENİ TARİFELERİN GÜNDEME GELİŞİ

Trump, geçtiğimiz hafta Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Meksika ve Kanada’dan ABD’ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, bu ülkelere yönelik yeni tarifelerin 4 Mart 2025’te yürürlüğe gireceğini duyurdu. Ek olarak, Çin’e de yüzde 10’luk ek bir tarife uygulanacağını söyledi. “Karşılıklı tarife için 2 Nisan tarihi geçerli olmaya devam edecek” diyen Trump, bu durumun ABD’deki enflasyonu artırabileceğini ve Fed’in faiz politikalarında zorluklar yaratabileceğini ifade eden analistlerle aynı görüşte.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

Trump, Beyaz Saray’daki ilk kabine toplantısında Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik gümrük vergilerinin yakında açıklanacağını ve yüzde 25 tarife uygulanacağını aktardı. “AB, ABD’yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım” diyen Trump, bu kararın özellikle otomobil sektörüne odaklandığını vurguladı. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, bu duruma “kararlı ve hızlı” bir tepki vereceklerini ve Avrupa’daki tüketicileri ile işletmeleri koruyacaklarını dile getirdi.

GÖRÜŞMEDEKİ GERGİLİ ANLAR

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy arasında dün Oval Ofis’te gerçekleştirilen görüşme, beklenmedik bir gerginlik yaşattı. Ortak basın toplantısının iptal edilmesi ve nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmaması dikkat çekti. Trump, “Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun” diyerek, Zelenskiy’nin barışa hazır olmadığını savundu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de “Barış istemeyen bir liderle ekonomik anlaşma zor” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

FED POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİLER

Analistler, Trump’ın yeni tarife planlarının Fed’in enflasyonla mücadeledeki kazanımlarını riske atabileceğini belirtiyor. Para piyasalarında, Fed’in Haziran 2025’te yüzde 92 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülüyor. Yılın geneli için toplam iki faiz indirimi bekleyen analizler, yatırımcıların radarında olacak olan tarım dışı istihdam verisi ve Fed’in “Bej Kitap” raporuyla bir araya gelecek.

BAKIR İTHALATINA YENİ DÜZENLEMELER

Trump, Ticaret Bakanlığı’na bakır ithalatına yönelik potansiyel gümrük vergilerini araştırma talimatı verdi. Truth Social’da “Bakır endüstrimizi yeniden inşa edeceğiz” diyerek, Amerikalıları işsiz bırakan haksız ticareti sona erdirmeyi amaçladığını ifade etti. Bu karar, küresel tedarik zincirlerinde yeni dalgalanmalara yol açabiliyor.

EKONOMİK VERİLER VE REAKSİYONLAR

ABD’de Ocak ayında kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,2 oranında azalma gösterdi, ancak çekirdek PCE fiyat endeksi yıllık yüzde 2,6 ile beklentilere uygun bir artış yaşadı. Ülke ekonomisinin 2024’ün son çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğü gözlemlenirken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva belirsizliğin yüksek olduğunu ve makroekonomik istikrarın korunmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Fed yetkilileri ise enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat çekiyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Trump’ın açıklamalarının ardından tahvil talebinin artış gösterdiği belirtildi ve ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27’ye düştü. Altının ons fiyatı 2.849 dolara gerilerken, Brent petrol 73 dolar seviyesine indi. New York borsasında S&P 500 yüzde 0,98, Nasdaq ise yüzde 3,38 değer kaybetti.